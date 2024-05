Schüsse in Frankfurt: Mann verletzt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In Frankfurt sind am Freitagabend Schüsse gefallen - ein Mann wurde dabei schwer verletzt. Das teilte die Polizei am Samstag mit. Der Mann wurde demnach von mindestens einer Patrone im Bein getroffen und ins Krankenhaus gebracht. Die Hintergründe der Tat im Stadtteil Sindlingen seien völlig unklar. Nach dem oder den Tätern wurde anschließend auch per Hubschrauber gefahndet - bisher jedoch ohne Erfolg. Zuvor hatte die «Bild» über die Tat berichtet.