Schüsse in Tiefgarage - Mann lebensgefährlich verletzt

Starnberg (dpa) - Bei einer Auseinandersetzung in einer Tiefgarage in Starnberg bei München sind mehrere Schüsse gefallen. Ein 33-Jähriger hatte am Mittwoch eine zunächst lebensgefährliche Schussverletzung am Bein erlitten, wie ein Polizeisprecher berichtete. Die Polizei hat zwei verdächtige Männer in Baden-Württemberg festgenommen. Sie sollen mit einer Faustfeuerwaffe geschossen haben. Sie stehen unter Verdacht eines versuchten Tötungsdelikts.