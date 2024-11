Schüttelte Vater Baby zu Tode? - Urteil wird erwartet

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach dem Tod eines Babys durch ein Schütteltrauma soll heute (9.30 Uhr) im Frankfurter Landgericht das Urteil gegen den Vater verkündet werden. Die Anklage gegen den 52-jährigen Tunesier lautet auf gefährliche Körperverletzung mit Todesfolge. Er soll an einem frühen Morgen im Januar 2020 in Frankfurt seine vier Monate alte Tochter heftig geschüttelt haben, bis sie nicht mehr atmete. Drei Tage später starb das Baby im Krankenhaus. Die Rechtsmedizin stellte ein massives Schleudertrauma fest. Die Mutter des Kindes hatte in ihrer Zeugenaussage den Vater verteidigt, dieser könne «nichts für dieses schlimme Unglück».