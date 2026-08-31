Loreley

Schuhkartongroße Felsbrocken stürzen auf Straße an Loreley

Fahrzeuge wurden bei dem Felssturz zum Glück nicht getroffen. Im engen Mittelrheintal ist der Abgang von Fels nicht ungewöhnlich.

Die Felsstücke lösten sich gegen 8.00 Uhr. Foto: Thomas Frey/dpa
Die Felsstücke lösten sich gegen 8.00 Uhr.

St. Goarshausen (dpa) - Mehrere Felsbrocken in der Größe eines Schuhkartons oder einer Bierkiste sind auf die Bundesstraße 42 an der Loreley zwischen St. Goarshausen und Kaub gestürzt. Es komme immer wieder vor, dass sich Fels in der Region löse, sagte der Erste Beigeordnete von St. Goarshausen, Daniel Daum, zu den Vorkommnissen. Die Strecke werde zwar regelmäßig überwacht. Der Loreley-Felsen könne aber natürlich nicht völlig eingezäunt werden.

Etwa um 8.00 Uhr waren vom Loreley-Felsen mehrere Felsbrocken auf die Fahrbahnen der B42 gefallen. Fahrzeuge wurden dabei nicht getroffen. Nach dem Felsbruch wurde die Bundesstraße voll gesperrt. Es gebe eine weiträumige Umleitung, erklärte Daum. Weil neben den größeren Felsbrocken auch viele kleinere Brocken auf die Straßen gefallen sind, sei die Sperrung auch gerechtfertigt. 

Feuerwehr, Straßenmeisterei und Geologen im Einsatz

Felsbrocken blockieren die Bundesstraße - eine Umleitung wird eingerichtet. Foto: Thomas Frey/dpa
Felsbrocken blockieren die Bundesstraße - eine Umleitung wird eingerichtet.

Die Strecke wird nach Angaben der Polizei voraussichtlich noch bis zum frühen Mittwochmorgen voll gesperrt bleiben. Der Ort liegt nur wenige Kilometer von der hessischen Landesgrenze entfernt. Feuerwehr und Straßenmeisterei seien im Einsatz. 

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Nach Angaben des Landesbetriebs Mobilität (LBM) sind Geologen unterwegs, um die weiteren Maßnahmen festzulegen. Noch liefen die Untersuchungen, sagte eine LBM-Sprecherin. Der Landesbetrieb ist für die Planung, den Bau und die Unterhaltung der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen in Rheinland-Pfalz zuständig.

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