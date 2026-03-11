Schulbus überrollt Bein eines Elfjährigen - schwer verletzt

Hanau (dpa) - Beim Versuch, einen Schulbus noch zu erreichen, ist ein Elfjähriger in Hanau schwer verletzt worden. Der Junge sei am Dienstagnachmittag Zeugen zufolge zu dem ankommenden Bus gerannt, teilte die Polizei in Offenbach nun mit. Er habe sich wohl an dem noch fahrenden Bus festgehalten. Als der Busfahrer gebremst habe, sei das Kind zu Fall gekommen, sein Bein sei von dem Bus überrollt worden. Ein Rettungswagen brachte den Elfjährigen der Polizei zufolge in eine Klinik.