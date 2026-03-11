Unfall

Schulbus überrollt Bein eines Elfjährigen - schwer verletzt

Der Junge will den Bus noch erreichen, hält sich daran fest. Als der Busfahrer bremst, kommt der Elfjährige zu Fall. Der Unfall endet für das Kind in einer Klinik.

Der Elfjährige wurde nach dem Unfall von einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/dpa
Hanau (dpa) - Beim Versuch, einen Schulbus noch zu erreichen, ist ein Elfjähriger in Hanau schwer verletzt worden. Der Junge sei am Dienstagnachmittag Zeugen zufolge zu dem ankommenden Bus gerannt, teilte die Polizei in Offenbach nun mit. Er habe sich wohl an dem noch fahrenden Bus festgehalten. Als der Busfahrer gebremst habe, sei das Kind zu Fall gekommen, sein Bein sei von dem Bus überrollt worden. Ein Rettungswagen brachte den Elfjährigen der Polizei zufolge in eine Klinik.

