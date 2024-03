Schulden der Gemeinden 2022 deutlich gestiegen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Gemeinden und Gemeindeverbände in Hessen sind zum Jahresende 2022 bei Kreditinstituten und privaten Unternehmen mit 35,4 Milliarden Euro verschuldet gewesen. Das teilte das Statistische Landesamt am Freitag in Wiesbaden unter Berufung auf eine Modellrechnung zur Verschuldung im sogenannten nichtöffentlichen Bereich mit. Die Pro-Kopf-Verschuldung betrug demnach 5558 Euro - was deutlich über dem Bundesschnitt von 4034 Euro liegt. Die Schulden seien in Hessen innerhalb des Jahres 2022 um 6,1 Prozent gestiegen.