Schule in Friedrichshafen wegen Gasgeruchs geräumt
Turbulenter Vormittag für 500 Schüler in Friedrichshafen: Sie müssen raus aus dem Schulgebäude - aber auch wieder rein.
Friedrichshafen (dpa/lsw) - Wegen Gasgeruchs ist eine Schule in Friedrichshafen (Bodenseekreis) geräumt worden. Rund 500 Schüler und 40 Lehrer mussten das Gebäude am Morgen verlassen, wie die Polizei mitteilte. Feuerwehrleute und Mitarbeiter der Stadt führten Messungen durch, stellten aber keine Gefahr fest.
Der Schulbetrieb ging danach weiter. Verletzt hat sich niemand. Ein Mitarbeiter der Schule hatte am Morgen Gas gerochen. Die Ursache und ob es sich tatsächlich um Gas handelte, war nach Angaben eines Polizeisprechers zunächst unklar.