Linden (dpa/lhe) - Wegen eines brennenden Mülleimers in einer Toilette: 700 Schüler haben während der Löscharbeiten in einer mittelhessischen Schule ihre Klassenzimmer verlassen. Bei dem Brand in einer Gesamtschule in Großen-Linden (Kreis Gießen) wurde niemand verletzt, wie das Polizeipräsidium Mittelhessen berichtete.