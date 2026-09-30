Schuss auf Frau: 45-Jähriger wegen versuchten Mordes in Haft
Ein Schuss von hinten, eine lebensgefährlich verletzte Frau und ein flüchtiger Mann: Nach dem nächtlichen Angriff in Oberndorf am Neckar sitzt ein Mann in Untersuchungshaft.
Oberndorf am Neckar (dpa/lsw) - Nach einem lebensgefährlichen Schuss auf eine Frau sitzt ein 45 Jahre alter Mann wegen versuchten Mordes in Untersuchungshaft. Der polizeibekannte Mann ist dringend verdächtig, am Montagabend eine 58 Jahre alte Frau unweit des Bahnhofs in Oberndorf am Neckar mit einer Schusswaffe von hinten angeschossen und lebensgefährlich verletzt zu haben, wie die Polizei mitteilte.
Nach der Tat flüchtete der Mann demnach zu Fuß vom Tatort und wurde kurze Zeit später auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes festgenommen. Die 58-Jährige erlitt laut Polizei schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik. Ihr Gesundheitszustand sei weiterhin kritisch.
Bei der Durchsuchung der Wohnung des Tatverdächtigen wurden mehrere Waffen entdeckt und sichergestellt. Ob es sich bei einer der Schusswaffen um die Tatwaffe handelt, werde untersucht. Das Motiv des 45-Jährigen sei unklar.
Nach den bisherigen Erkenntnissen meldeten Zeugen am späten Montagabend gegen 21.30 Uhr eine männliche Person, die auf eine Frau geschossen habe. Nach Alarmierung von Polizei und Rettungsdienst und der Absicherung des Bahnhofs versorgte ein Notarzt die Verletzte. Auch ein Hubschrauber und Hunde der Bundespolizei waren im Einsatz.