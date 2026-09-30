Oberndorf am Neckar

Schuss auf Frau: 45-Jähriger wegen versuchten Mordes in Haft

Ein Schuss von hinten, eine lebensgefährlich verletzte Frau und ein flüchtiger Mann: Nach dem nächtlichen Angriff in Oberndorf am Neckar sitzt ein Mann in Untersuchungshaft.

Kurz nach einem Schuss auf eine Frau fasste die Polizei einen Tatverdächtigen. Foto: Christian Klemm/dpa
Kurz nach einem Schuss auf eine Frau fasste die Polizei einen Tatverdächtigen.

Oberndorf am Neckar (dpa/lsw) - Nach einem lebensgefährlichen Schuss auf eine Frau sitzt ein 45 Jahre alter Mann wegen versuchten Mordes in Untersuchungshaft. Der polizeibekannte Mann ist dringend verdächtig, am Montagabend eine 58 Jahre alte Frau unweit des Bahnhofs in Oberndorf am Neckar mit einer Schusswaffe von hinten angeschossen und lebensgefährlich verletzt zu haben, wie die Polizei mitteilte.

Nach der Tat flüchtete der Mann demnach zu Fuß vom Tatort und wurde kurze Zeit später auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes festgenommen. Die 58-Jährige erlitt laut Polizei schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik. Ihr Gesundheitszustand sei weiterhin kritisch.

Bei der Durchsuchung der Wohnung des Tatverdächtigen wurden mehrere Waffen entdeckt und sichergestellt. Ob es sich bei einer der Schusswaffen um die Tatwaffe handelt, werde untersucht. Das Motiv des 45-Jährigen sei unklar.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Nach den bisherigen Erkenntnissen meldeten Zeugen am späten Montagabend gegen 21.30 Uhr eine männliche Person, die auf eine Frau geschossen habe. Nach Alarmierung von Polizei und Rettungsdienst und der Absicherung des Bahnhofs versorgte ein Notarzt die Verletzte. Auch ein Hubschrauber und Hunde der Bundespolizei waren im Einsatz.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite