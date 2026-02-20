SC Freiburg

Schuster leidet mit Rosenfelder: «Für Kopf nicht einfach»

Dem SC Freiburg fehlen gegen Mönchengladbach mehrere Defensivspezialisten. Den erneuten Ausfall von Rosenfelder bezeichnet SC-Coach Schuster als bitter.

Die nächste Zwangspause: Max Rosenfelder fällt mit einer Oberschenkelverletzung erneut aus. (Archivbild) Foto: Uwe Anspach/dpa
Die nächste Zwangspause: Max Rosenfelder fällt mit einer Oberschenkelverletzung erneut aus. (Archivbild)

Freiburg (dpa) - Nach der erneuten Muskelverletzung von Max Rosenfelder möchte Freiburgs Trainer Julian Schuster bei der Genesung Vernunft walten lassen und lässt einen angestrebten Comeback-Zeitpunkt vorerst offen. Momentan mache es keinen Sinn, eine Anzahl der Wochen für den Ausfall zu benennen, sagte der Coach vor dem Heimspiel am Sonntag gegen Borussia Mönchengladbach (15.30 Uhr/DAZN).

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Bei der 0:3-Auswärtsniederlage gegen die TSG Hoffenheim am vergangenen Wochenende hatte sich Verteidiger Rosenfelder an der rechten Oberschenkelrückseite verletzt. Erst im Dezember war der 23-Jährige wegen eines Muskelfaserrisses ebenfalls am Oberschenkel mehrere Wochen ausgefallen und hatte sich zurückkämpfen müssen. 

Freiburg fehlen weitere Abwehrspezialisten

«Es ist sehr sehr ärgerlich, vor allem, weil sich der Aufbau, den wir über die letzten Wochen gemeinsam geleistet haben, sehr gut angefühlt hat, und wir ihn wieder in die körperliche Situation gebracht hatten, uns zu helfen», befand Schuster. «Es ist sehr bitter und für den Kopf natürlich auch nicht einfach.»

Angesichts der Ausfälle ist es denkbar, dass Julian Schuster (l) in der Startelf wieder auf Bruno Ogbus (r) setzt. Foto: Darius Simka/dpa
Angesichts der Ausfälle ist es denkbar, dass Julian Schuster (l) in der Startelf wieder auf Bruno Ogbus (r) setzt.

Die Personalsorgen in der Abwehr sind damit für den DFB-Pokal-Halbfinalisten erheblich. Denn auch Philipp Lienhart und Lukas Kübler stehen weiterhin nicht zur Verfügung. «Es sind genügend gesunde Spieler da, die das auffangen können», sagte Schuster. Youngster Bruno Ogbus (20) dürfte gute Chancen auf seinen nächsten Startelf-Einsatz haben.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Schuster: «Das war zu wenig» – SC Freiburg sucht Torgefahr
Fußball-Bundesliga

Schuster: «Das war zu wenig» – SC Freiburg sucht Torgefahr

Nur ein Schuss aufs Leipziger Tor: Der SC Freiburg sucht nach Lösungen für die Offensive. Was Spieler und Trainer nach der Niederlage fordern.

15.01.2026

«In der Liga angekommen»: Schuster warnt vor HSV
Fußball-Bundesliga

«In der Liga angekommen»: Schuster warnt vor HSV

Freiburgs Trainer Julian Schuster blickt respektvoll auf den ersten Gegner des Jahres. Auch zur Zukunft von Abwehr-Talent Bruno Ogbus äußert sich der 40-Jährige.

08.01.2026

SC Freiburg gegen Salzburg ohne Rosenfelder
Fußball-Bundesliga

SC Freiburg gegen Salzburg ohne Rosenfelder

Vor dem Europa-League-Spiel gegen RB Salzburg hat sich die Personalsituation in der Abwehr des SC Freiburg etwas entspannt. Rosenfelder fällt zwar aus, ein anderer ist aber wohl wieder dabei.

10.12.2025

Ein Trio fehlt: Freiburg-Coach Schuster lobt Konkurrenzkampf
Europa League

Ein Trio fehlt: Freiburg-Coach Schuster lobt Konkurrenzkampf

Gleich drei Spieler fehlen dem Team von Freiburg-Trainer Schuster im Duell mit Pilsen. Wie er den Konkurrenzkampf trotz der Ausfälle einschätzt.

26.11.2025

Besondere Momente: SC-Coach Schuster freut sich auf Gladbach
Fußball-Bundesliga

Besondere Momente: SC-Coach Schuster freut sich auf Gladbach

Julian Schuster und der SC Freiburg kämpfen um die Rückkehr in den Europapokal. Doch zuletzt stotterte der Motor der Breisgauer. Gegen einen direkten Konkurrenten soll es wieder anders laufen.

10.04.2025