Schuster leidet mit Rosenfelder: «Für Kopf nicht einfach»
Dem SC Freiburg fehlen gegen Mönchengladbach mehrere Defensivspezialisten. Den erneuten Ausfall von Rosenfelder bezeichnet SC-Coach Schuster als bitter.
Freiburg (dpa) - Nach der erneuten Muskelverletzung von Max Rosenfelder möchte Freiburgs Trainer Julian Schuster bei der Genesung Vernunft walten lassen und lässt einen angestrebten Comeback-Zeitpunkt vorerst offen. Momentan mache es keinen Sinn, eine Anzahl der Wochen für den Ausfall zu benennen, sagte der Coach vor dem Heimspiel am Sonntag gegen Borussia Mönchengladbach (15.30 Uhr/DAZN).
Bei der 0:3-Auswärtsniederlage gegen die TSG Hoffenheim am vergangenen Wochenende hatte sich Verteidiger Rosenfelder an der rechten Oberschenkelrückseite verletzt. Erst im Dezember war der 23-Jährige wegen eines Muskelfaserrisses ebenfalls am Oberschenkel mehrere Wochen ausgefallen und hatte sich zurückkämpfen müssen.
Freiburg fehlen weitere Abwehrspezialisten
«Es ist sehr sehr ärgerlich, vor allem, weil sich der Aufbau, den wir über die letzten Wochen gemeinsam geleistet haben, sehr gut angefühlt hat, und wir ihn wieder in die körperliche Situation gebracht hatten, uns zu helfen», befand Schuster. «Es ist sehr bitter und für den Kopf natürlich auch nicht einfach.»
Die Personalsorgen in der Abwehr sind damit für den DFB-Pokal-Halbfinalisten erheblich. Denn auch Philipp Lienhart und Lukas Kübler stehen weiterhin nicht zur Verfügung. «Es sind genügend gesunde Spieler da, die das auffangen können», sagte Schuster. Youngster Bruno Ogbus (20) dürfte gute Chancen auf seinen nächsten Startelf-Einsatz haben.