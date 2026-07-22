Naturschutz

Schutz für Igel - Nachtverbot für Mähroboter im Kreis Kassel

Dämmerungsaktive Tiere gehen nachts auf Nahrungssuche - nun verbietet der Kreis Kassel den nächtlichen Einsatz von Mährobotern. Es ist nicht der erste Kreis in Hessen.

Zum Schutz für Igel dürfen auch im Kreis Kassel Mähroboter nachts nicht mehr fahren. (Symbolbild) Foto: Armin Weigel/dpa
Zum Schutz für Igel dürfen auch im Kreis Kassel Mähroboter nachts nicht mehr fahren. (Symbolbild)

Kassel (dpa/lhe) - Zum Schutz von Igeln und anderen Tieren dürfen im Landkreis Kassel ab sofort nachts keine Mähroboter mehr fahren. «Immer mehr Igel, aber auch andere kleine Wirbeltiere wie Kröten werden durch Mähroboter verletzt oder getötet», teilte der Kreis mit. Der Betrieb sei nun in der Zeit von einer halben Stunde vor Sonnenuntergang bis einer halben Stunde nach Sonnenaufgang des folgenden Tages verboten. 

«Grundsätzlich wissen wir um die Vernunft unserer Einwohner im Landkreis, solche Gartengeräte mit Bedacht zu benutzen. Jedoch waren die aktuellen Meldungen der Igelnothilfen und anderer Naturschutzverbände erschreckend und in letzter Zeit immer häufiger, obwohl es mittlerweile intelligente Geräte gibt», sagte Umweltdezernent Thomas Ackermann. «Um einen Flickenteppich einzelner kommunaler Satzungen zu vermeiden, schien uns die konkrete Bündelung auf Landkreisebene sinnvoll.» 

Kreis Gießen führte erstes Nachtfahrverbot für Mähroboter ein

Bereits seit Anfang Mai dürfen im Kreis Gießen zum Schutz von Igeln und anderen Wildtieren nachts keine Mähroboter mehr fahren. Es sei das erste Mal, dass in einem hessischen Landkreis ein solches Nachtfahrverbot aus Naturschutzgründen erlassen worden sei, teilte der Kreis damals mit. 

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Denn die rotierenden Klingen können dämmerungsaktive Wildtiere, die im Garten auf Nahrungssuche sind, verletzen oder töten. Dazu gehören etwa Igel, Molche, Kröten und Salamander. 

Wie ist es generell um den Igel bestellt?

Die Bestände des Igels gehen zurück. Seit Oktober 2024 gilt der westeuropäische Igel erstmals laut der internationalen Roten Liste als «potenziell gefährdet». Forschende des Leibniz-Instituts für Zoo- und Wildtierforschung hatten in einer Untersuchung belegt, dass der Einsatz von Mährobotern ein ernstes Tier- und Artenschutzproblem für Igel darstellt.

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