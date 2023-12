Schwankend an Tankstelle: Mann fährt mit 3,6 Promille Auto

Lohfelden (dpa/lhe) - Er schwankte an der Tankstelle zu seinem Auto, fiel hin - und setzte sich dann sturzbetrunken ans Steuer. So schilderte ein Zeuge der Polizei den Zustand eines 48-jährigen Autofahrers in Lohfelden bei Kassel. Der Mann wurde wenig später am Mittwochabend in seiner Wohnung festgenommen. Es seien 3,6 Promille Atemalkohol gemessen worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit.