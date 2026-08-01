Schwarz statt bunt - CSD in Schlüchtern

Schlüchtern (dpa/lhe) - Schwarz statt Regenbogen: Um die 250 Menschen sind beim Christopher Street Day in Schlüchtern im Main-Kinzig-Kreis auf die Straße gegangen. Die Veranstaltung stand in diesem Jahr unter dem Motto «Charakter, Stärke, Demokratie». Alles sei bisher ruhig und friedlich verliefen, sagte ein Sprecher der Polizei Südosthessen.

Die Veranstalter hatten dazu aufgerufen, überwiegend Schwarz zu tragen, bereits vor dem Anschlag beim CSD vor einer Woche in Berlin. Es solle um ein Zeichen für Haltung und Stärke gehen.

Man habe sich das Konzept vor einigen Monaten überlegt, um sich etwas von den anderen CSDs abzuheben, sagte Veranstalter Steve Euler. «Weil wir eben hier auch in einer anderen Gegend wohnen.» Es sei weniger urban und Ziel sei, die Gesellschaft mehr abholen. «Uns kam die Farbe Schwarz deshalb in den Sinn, weil es eben nicht nur eine Trauerfarbe ist, wie man so denkt, sondern es ist eine Widerstandsfarbe.» Und: «Wir möchten mit Schwarz auch ausdrücken, dass wir eben täglich unterdrückt werden, täglich übersehen werden.» Natürlich gehe es jetzt auch um Trauer im Hinblick auf den Anschlag in Berlin, das sei damals aber noch nicht klar gewesen.

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«Wir müssen gerade jetzt extra stark sein»

«Gerade nach dem, was letztes Wochenende da in Berlin passiert ist, dürfen wir uns nicht unterkriegen lassen. Wir müssen gerade jetzt extra stark sein, für unsere Rechte kämpfen und zeigen, dass wir da sind, sonst hat der Hass gewonnen», sagte eine der Teilnehmerinnen. «Ich find's einfach toll, dass gerade auf dem Land Leute sich zeigen, sich nicht einschüchtern lassen, sondern zeigen, auch hier gibt es Queerness, weil ich denke, gerade in solchen ländlichen Gegenden braucht es vielleicht sogar noch mehr Aufklärung als in großen Städten.»

In Berlin hatte der islamistische Attentäter Abdul B. am vergangenen Samstag mit einem Auto mehrere Menschen angefahren und weitere vermutlich mit einer Machete attackiert. Eine Frau aus Polen starb, 31 Menschen wurden verletzt. Der 21-Jährige war am Sonntagabend bei einem Polizeieinsatz zu einer Festnahme erschossen worden.