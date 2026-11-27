Forbach (dpa/lsw) - An der Schwarzenbach-Talsperre bei Forbach (Landkreis Rastatt) wird erst Ende April 2027 wieder teilweise angestaut - rund ein halbes Jahr später als erwartet. Der Energiekonzern EnBW teilte mit, er habe für den sogenannten Abstau eine entsprechende Verlängerung beantragt, welche am Montag vom Regierungspräsidium Karlsruhe genehmigt wurde.

«Die Bauarbeiten liegen im Zeitplan, aber für die Baustellenlogistik ist es vorteilhaft, wenn das Wasser abgelassen bleibt», erklärte eine EnBW-Sprecherin auf dpa-Anfrage. Zuvor hatten die «Badischen Neusten Nachrichten» darüber berichtet.

Der Abstau - laut Definition das gezielte Absenken des Wasserspiegels oder das vollständige Entleeren des Stausees - sei «unter anderem sinnvoll, um für den Umschluss der Schieber in der Schieberkammer seitlich der Schwarzenbach-Talsperre eine bessere Wasserhaltung gewährleisten zu können», erläuterte die Sprecherin. «Die Schieberkammer an einer Talsperre beherbergt Absperr- und Regelorgane, mit denen der Wasserfluss aus dem Stausee gesteuert, gedrosselt oder komplett gestoppt wird.»

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Arbeiten an Staumauer und Tunnel für Kraftwerk

Die Schwarzenbach-Talsperre fasst mit 14 Millionen Kubikmeter so viel Wasser wie 5.600 Olympia-Schwimmbecken mit einer Bahnlänge von 50 Metern. Sie liefert als Oberbecken Wasser für ein Pumpspeicherkraftwerk.

Das Wasser der Talsperre ist im Frühjahr dieses Jahres nach 1935, 1952 und 1997 zum vierten Mal in ihrer hundertjährigen Geschichte abgelassen worden, damit unter anderem an der Staumauer gearbeitet werden kann. Früheren EnBW-Angaben zufolge sollten bis Oktober Verschlussvorrichtungen an der Staumauer erneuert, Beton- und Metallteile instand gesetzt und neue Strukturen im Uferbereich geschaffen werden, die Fischen dienen sollen.

Parallel dazu baut der Karlsruher Konzern im Berg nebenan an einem Tunnelsystem für ein neues Pumpspeicherkraftwerk, ein sogenannter unterirdischer Kavernenwasserspeicher.

Vor der vollständigen Trockenlegung hatten Fachleute die Fische abgefischt. Sie wurden in umliegende Gewässer umgesetzt. Nach Abschluss der Arbeiten soll die Schwarzenbach-Talsperre wieder neu mit Fischen besetzt werden.

Erst mal nur teilweise wieder befüllt