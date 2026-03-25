Spielzeug

«Schwarzwald Marie» findet den Mann fürs Leben

Die Playmobil-Figur aus dem Schwarzwald bekommt einen Partner: Fans haben per Abstimmung den Plastikboy Hannes zum Bräutigam gewählt. Welche Details die neue Hochzeits-Tracht auszeichnen.

Ein Ehemann für die «Schwarzwald Marie» ist gefunden. (Archivbild) Foto: Max Günter/Baiersbronn Touristik/dpa
Ein Ehemann für die «Schwarzwald Marie» ist gefunden. (Archivbild)

Baiersbronn (dpa/lsw) - Die Playmobil-Sonderfigur «Schwarzwald Marie» geht den Bund fürs Leben ein – und heiratet Hannes. Nach einem Aufruf auf Social Media, bei dem Fans und Interessierte unter drei Playmobil-Kandidaten wählen konnten, hätten rund 1.800 Menschen abgestimmt und sich für den «bodenständigen Schwarzwaldjungen» mit Trompete in der Hand als künftigen Partner von Marie entschieden, teilte die Gemeinde Baiersbronn mit.

Marie nun mit schwarzen Bollen

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Neben Hannes hatten zwei weitere schicke Kandidaten zur Wahl gestanden: Der Sunnyboy Valentin mit Brille und blondem Haar und Jakob mit braunen Wallelocken. Die Aktion stand unter dem Motto «Marie me» - abgeleitet von «Marry me» (heirate mich).

Hannes soll künftig gemeinsam mit der «Schwarzwald Marie» im Set erhältlich sein: Passend zur Hochzeit erhält die Plastik-Marie darin als verheiratete Frau eine angepasste Tracht und trägt statt der bisherigen roten Bollen künftig die traditionellen schwarzen Bollen. Diese seien für verheiratete Trachtenträgerinnen im Schwarzwald typisch, erläuterte die Stadt weiter. Das Set soll etwa ab Mitte des Jahres erhältlich sein. Die Idee dazu sei im Rahmen der bevorstehenden Playmobil-Ausstellung «Schwarzwald Marie auf Weltreise» entstanden.

Mitmachaktion erreichte rund 140.000 Menschen

Die Baiersbronn Touristik hatte kürzlich dazu eingeladen, auf ihren Social-Media-Kanälen Instagram und Facebook unter Valentin, Jakob und Hannes, abzustimmen und den passenden Partner für die Playmobil-Schwarzwälderin mit dem Bollenhut zu küren. Auch über das Radio war eine Beteiligung möglich gewesen. Insgesamt habe die Aktion rund 140.000 Menschen erreicht.

Die Idee zur «Schwarzwald Marie» war 2023 Jahren bei einer Playmobil-Ausstellung entstanden. Die Figur erfreut sich seither großer Beliebtheit und war seinerzeit rasch ausverkauft gewesen.

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