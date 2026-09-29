Wegen Bauarbeiten

Schwarzwaldbahn streckenweise wochenlang gesperrt

Auf der Schwarzwaldbahn fallen im Oktober zwischen mehreren Abschnitten Züge aus. Was Reisende zu Ersatzbussen und abweichenden Fahrzeiten wissen müssen.

Wegen Bauarbeiten kommt es zu Sperrungen. (Archivbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Wegen Bauarbeiten kommt es zu Sperrungen. (Archivbild)

Villingen-Schwenningen/Konstanz (dpa/lsw) - Auf der Schwarzwaldbahn müssen Fahrgäste im Oktober zum Teil auf Busse umsteigen. Vom 5. Oktober bis 1. November fahren zwischen Villingen und Donaueschingen sowie zwischen Singen und Konstanz keine Züge, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Grund sind mehrere Baumaßnahmen in unterschiedlichen Abschnitten. Die Schwarzwaldbahn verkehrt in dieser Zeit nur zwischen Singen und Donaueschingen.

Konkret entfallen zwischen Villingen und Donaueschingen sämtliche Züge, auch die der Breisgau-S-Bahn (S10) und der SWEG-Linie RB42. Die RB42 fährt auf dem gesamten Abschnitt zwischen Villingen und Bräunlingen nicht. Eine Ausnahme gibt es nur montags bis freitags: morgens bis etwa 8.00 Uhr verkehren zwischen Bräunlingen und Donaueschingen Züge der RB42.

Als Ersatz fahren Busse zwischen Villingen und Donaueschingen sowie zwischen Villingen und Engen im Stundentakt. Weitere Busse gibt es zwischen Villingen und Bräunlingen. Zwischen Singen und Konstanz verweist die Bahn auf die S6 der SBB.

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Andere Streckenabschnitte tageweise gesperrt

Auch die S6 fährt aber nicht durchgehend, so die Bahn. Vom 23. bis 27. Oktober fallen die Züge zwischen Radolfzell und Engen aus, zwischen Singen und Radolfzell bereits ab 22. Oktober, 22 Uhr, bis zum 25. Oktober. Dafür gibt es Ersatzverkehr: Vom 23. bis 27. Oktober verkehren Busse zwischen Villingen und Radolfzell, zwischen Singen und Radolfzell fahren sie vom 22. Oktober, 22 Uhr, bis 25. Oktober. In dieser Zeit können Reisende zwischen Radolfzell und Konstanz die S6 nutzen.

Zusätzlich fällt der RE55 zwischen Donaueschingen und Sigmaringen vom 27. bis 30. Oktober teilweise aus. Auf der Strecke fahren in der Zeit Busse, laut Bahn in der Regel zweistündlich.

Die Fahrzeiten der Busse weichen vom Zugfahrplan ab. Ersatzhaltestellen liegen nicht immer direkt an den Bahnhöfen, so die Bahn. Fahrräder können in den Bussen aus Platz- und Sicherheitsgründen nicht mitgenommen werden. Fahrgäste sollten sich kurz vor Fahrtantritt über ihre Verbindung informieren.

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