Schwede Riipinen neuer Basketball-Trainer in Ludwigsburg

Ludwigsburg (dpa) - Basketball-Bundesligist MHP Riesen Ludwigsburg geht mit dem schwedischen Trainer Mikko Riipinen in die kommende Saison. Der 37-Jährige wechsele im Sommer vom Liga-Schlusslicht BG Göttingen nach Ludwigsburg und erhalte dort einen Zweijahresvertrag bis 2027, teilte der Tabellenneunte mit. In Göttingen habe er von einer Ausstiegsklausel in seinem Kontrakt Gebrauch gemacht.