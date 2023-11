Schwedische Kronprinzessin Victoria zu Besuch in Hessen

Wiesbaden/Frankfurt (dpa/lhe) - Kronprinzessin Victoria von Schweden besucht an diesem Freitag das Rhein-Main-Gebiet. Im Terminkalender steht zunächst das schwedische Medizintechnikunternehmen Getinge in Frankfurt. Der Besuch erfolgt im Rahmen des Swedish-German Business Day, einem jährlichen Forum für die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Schweden. Anschließend steht ein Treffen mit Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) in der Hessischen Staatskanzlei in Wiesbaden an (gegen 14.30 Uhr), um sich über die wirtschaftlichen Beziehungen auszutauschen. Am Abend wird Kronprinzessin Victoria im Kurhaus Wiesbaden an der 20. Verleihung des Schwedischen Unternehmenspreises teilnehmen.