Wetterfolgen

Schweizer AKW Beznau wegen Hitze abgeschaltet

Das Kraftwerk nahe der deutschen Grenze muss vorübergehend heruntergefahren werden. Hinter diesem Schritt steht der Schutz von Tieren und Pflanzen im Fluss Aare.

Das AKW steht nahe der deutschen Grenze. (Archivbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Das AKW steht nahe der deutschen Grenze. (Archivbild)

Beznau (dpa) - Wegen der Hitzewelle ist das Atomkraftwerk Beznau in der Schweiz vorübergehend abgeschaltet worden. Grund sei die zu hohe Temperatur des Flusses Aare, der zur Kühlung der beiden AKW-Reaktoren genutzt wird, teilte das Energieunternehmens Axpo mit.

Das Kühlwasser wird in den Fluss zurückgeleitet und kann zu dessen Temperatursteigerung beitragen. Mit der Abschaltung soll nach Angaben von Axpo das Ökosystem des Flusses geschützt und etwa Fischsterben verhindert werden.

Warten auf Abkühlung des Flusses

In der Aare wurde demnach am Donnerstag und Freitag 25 Grad gemessen. Sobald sich der Fluss abkühle oder eine ausreichende Abkühlung in Sicht sei, könne die Wiederinbetriebnahme der beiden Reaktoren geplant werden, hieß es.

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Das AKW Beznau ist das älteste aktive Kernkraftwerk der Welt. Die Leistung der etwa 55 Jahre alten Reaktoren war schon am Dienstag um die Hälfte reduziert worden.

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