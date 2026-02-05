Schweizer erwischt – Zoll entdeckt 135 teure Edelzigarren
Ein 25-Jähriger wollte sündhaft teure Zigarren ins Land bringen – der Zoll funkte dazwischen. Was jetzt auf den Schmuggler zukommt.
Jestetten (dpa) - Ein Schweizer ist bei dem Versuch aufgeflogen, kostspielige Zigarren nach Deutschland zu schmuggeln. Zollbeamte hatten die kostbaren Rauchwaren im Wert von rund 13.500 Euro bei einer Kontrolle in Jestetten (Kreis Waldshut) Ende Januar im Kofferraum des 25-Jährigen entdeckt.
Die 135 Zigarren hatte er in Deutschland an einen Kunden verschicken wollen, wie das Hauptzollamt Singen weiter mitteilte. Nun werden Abgaben in Höhe von rund 7.000 Euro fällig, außerdem wurde gegen den Mann ein Steuerstrafverfahren eingeleitet.