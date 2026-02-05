Schmuggel

Schweizer erwischt – Zoll entdeckt 135 teure Edelzigarren

Ein 25-Jähriger wollte sündhaft teure Zigarren ins Land bringen – der Zoll funkte dazwischen. Was jetzt auf den Schmuggler zukommt.

Zoll vereitelt Schmuggel von sündhaft teuren Zigarren. (Handout) Foto: --/Hauotzollamt Singen/dpa
Zoll vereitelt Schmuggel von sündhaft teuren Zigarren. (Handout)

Jestetten (dpa) - Ein Schweizer ist bei dem Versuch aufgeflogen, kostspielige Zigarren nach Deutschland zu schmuggeln. Zollbeamte hatten die kostbaren Rauchwaren im Wert von rund 13.500 Euro bei einer Kontrolle in Jestetten (Kreis Waldshut) Ende Januar im Kofferraum des 25-Jährigen entdeckt. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Die 135 Zigarren hatte er in Deutschland an einen Kunden verschicken wollen, wie das Hauptzollamt Singen weiter mitteilte. Nun werden Abgaben in Höhe von rund 7.000 Euro fällig, außerdem wurde gegen den Mann ein Steuerstrafverfahren eingeleitet.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Zoll entdeckt Tischuhr aus dem 18. Jahrhundert
Steuerhinterziehung

Zoll entdeckt Tischuhr aus dem 18. Jahrhundert

Eine wertvolle Tischuhr aus dem 18. Jahrhundert sorgt bei Konstanz am Grenzübergang für Aufsehen. Warum der Besitzer 1.000 Euro zahlen musste und was ihm nun droht.

28.11.2025

Reisender scheitert mit Luxusuhr-Schmuggel an der Grenze
Kriminalität

Reisender scheitert mit Luxusuhr-Schmuggel an der Grenze

Zollbeamte entdecken eine teure Uhr auf dem Rücksitz. Statt Freude über den Luxus gibt es Ärger für den Besitzer.

07.10.2025

Zoll entdeckt Hundewelpen in viel zu kleinen Katzenboxen
Tiertransport

Zoll entdeckt Hundewelpen in viel zu kleinen Katzenboxen

Immer wieder entlarven Zollbeamte illegale Tiertransporte. Diesmal steckten drei Hunde in Katzenboxen, die eigentlich nur für ein Tier vorgesehen sind.

28.07.2025

Zollbeamte kontrollieren 13,8 Millionen Pakete
Bilanz 2024

Zollbeamte kontrollieren 13,8 Millionen Pakete

Steuerbetrug, Schmuggel und Schwarzarbeit - das Hauptzollamt in Gießen hat im vergangenen Jahr viele Kontrollen durchgeführt. Insgesamt wurden Steuern in Milliardenhöhe eingenommen.

10.06.2025

Zoll erwischt Schmuggler auf A3 mit Zigaretten und Alkohol
Kriminalität

Zoll erwischt Schmuggler auf A3 mit Zigaretten und Alkohol

Mit Papieren und Verstecken wollen sie die Beamten täuschen - vergeblich. Etliche Zigaretten und literweise Alkohol hat der Zoll bei Limburg sichergestellt.

14.01.2025