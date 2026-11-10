Entwarnung: keine giftige Dampfwolke an deutscher Grenze
Nach einem Salzsäure-Unfall bei Liestal sollten Menschen Fenster und Türen schließen und Lüftungen abschalten. Wie Spezialisten die Gefahr bannten.
Basel (dpa/lsw) - Nach dem Austritt von giftiger Salzsäure in einem Schweizer Industriegebiet nahe der deutschen Grenze hat die Polizei Entwarnung gegeben. «Aktuell gibt es keine Dampfwolke und keine Verletzten», sagte der Sprecher der Kantonspolizei Basel-Landschaft der dpa. Der Unfall passierte im Industriegebiet Oristal bei Liestal. Das liegt rund sieben Kilometer Luftlinie südlich der deutschen Grenze.
Es sei Sprühnebel eingesetzt worden, der ätzenden Dampf über einer Pfütze mit Salzsäure binden kann. Spezialisten hätten so die Verbreitung einer Dampfwolke unterbunden. Sie seien nun dabei, das Gelände zu säubern.
Gestank in der Luft
Anwohner waren über die Warn-App Alertswiss aufgefordert worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Lüftungen und Klimaanlagen abzustellen. «Es könnte sein, dass es noch stinkt, aber es ist keine Gefahr mehr da», sagte der Polizeisprecher.
Zunächst hieß es, 1.000 Liter Salzsäure seien ausgelaufen. Nach Angaben des Sprechers war das die dort insgesamt vorhandene Menge Salzsäure. Wie viel davon tatsächlich ausgelaufen war, war zunächst unklar.