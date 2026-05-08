Schweizerin Fölmli wechselt von Freiburg nach Hoffenheim

Freiburg/St. Leon-Rot (dpa/lsw) - Die Schweizerin Svenja Fölmli wechselt im Sommer innerhalb der Fußball-Bundesliga vom SC Freiburg zur TSG 1899 Hoffenheim. Im Kraichgau erhält die Angreiferin einen Dreijahresvertrag, wie Hoffenheim mitteilte. Nach Angaben des Sport-Clubs zieht die Nationalspielerin dafür eine Ausstiegsklausel.

«In den Gesprächen mit dem Verein war sehr schnell klar, dass die sportliche Ausrichtung und das Umfeld hier das passende für meinen nächsten Schritt» seien, sagte die 23-Jährige laut TSG-Mitteilung. «Mein Ziel ist es, mich gemeinsam mit dem Team sportlich weiterentwickeln zu können und mit meinen offensiven Stärken und Toren weiterzuhelfen.»

Abgang tut Freiburg «sehr weh»

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Fölmli kam zur Saison 2021/2022 aus der Schweizer Liga nach Freiburg. Seitdem absolvierte sie 67 Pflichtspiele für die Breisgauerinnen. Fölmli erlitt in ihrer Zeit beim Sport-Club aber auch zwei Kreuzbandrisse. «Der Wechsel von Svenja tut uns zweifelsohne sehr weh», sagte Birgit Bauer-Schick, SC-Bereichsleiterin für den Frauen- und Mädchenfußball.