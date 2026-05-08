Transfer

Schweizerin Fölmli wechselt von Freiburg nach Hoffenheim

Svenja Fölmli verlässt den SC Freiburg und schließt sich der TSG 1899 Hoffenheim an. In ihrer Karriere musste die Schweizer Nationalspielerin schon mehrere Rückschläge einstecken.

Die Schweizerin Svenja Fölmli (r) wechselt vom SC Freiburg zur TSG 1899 Hoffenheim Foto: Alessandra Tarantino/AP/dpa
Die Schweizerin Svenja Fölmli (r) wechselt vom SC Freiburg zur TSG 1899 Hoffenheim

Freiburg/St. Leon-Rot (dpa/lsw) - Die Schweizerin Svenja Fölmli wechselt im Sommer innerhalb der Fußball-Bundesliga vom SC Freiburg zur TSG 1899 Hoffenheim. Im Kraichgau erhält die Angreiferin einen Dreijahresvertrag, wie Hoffenheim mitteilte. Nach Angaben des Sport-Clubs zieht die Nationalspielerin dafür eine Ausstiegsklausel.

«In den Gesprächen mit dem Verein war sehr schnell klar, dass die sportliche Ausrichtung und das Umfeld hier das passende für meinen nächsten Schritt» seien, sagte die 23-Jährige laut TSG-Mitteilung. «Mein Ziel ist es, mich gemeinsam mit dem Team sportlich weiterentwickeln zu können und mit meinen offensiven Stärken und Toren weiterzuhelfen.»

Abgang tut Freiburg «sehr weh»

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Fölmli kam zur Saison 2021/2022 aus der Schweizer Liga nach Freiburg. Seitdem absolvierte sie 67 Pflichtspiele für die Breisgauerinnen. Fölmli erlitt in ihrer Zeit beim Sport-Club aber auch zwei Kreuzbandrisse. «Der Wechsel von Svenja tut uns zweifelsohne sehr weh», sagte Birgit Bauer-Schick, SC-Bereichsleiterin für den Frauen- und Mädchenfußball.

Fölmli bestritt bislang mehr als 30 Länderspiele für die Schweiz. Sie stand unter anderem bei den EM-Endrunden 2022 sowie 2025 im Kader der Eidgenossinnen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Hoffenheim holt Nachwuchsangreifer aus der Schweiz
Fußball-Bundesliga

Hoffenheim holt Nachwuchsangreifer aus der Schweiz

Hoffenheim hat den ersten Neuen für die kommende Saison verpflichtet. Alessandro Vogt ist 21 Jahre alt. Damit geht die TSG weiter den Weg, talentierte Spieler frühzeitig an den Club zu binden.

09.03.2026

TSG Hoffenheim holt Schweizer Mittelfeldspieler Avdullahu
Fußball-Bundesliga

TSG Hoffenheim holt Schweizer Mittelfeldspieler Avdullahu

Mit 21 Jahren war Avdullahu bereits Führungsspieler beim FC Basel. Und gewann mit den Schweizern das Double. Jetzt kommt er in die Bundesliga.

12.06.2025

Schicker bestätigt: Lemperle wechselt zur TSG Hoffenheim
Fußball-Bundesliga

Schicker bestätigt: Lemperle wechselt zur TSG Hoffenheim

Anders als zuletzt verläuft die Mitgliederversammlung des e. V. der TSG Hoffenheim diesmal wesentlich harmonischer. Im sportlichen Bereich vermelden die Kraichgauer einen Zugang.

02.06.2025

Freiburgs Fußballerinnen verpflichten Schweizerin Csillag
Frauen-Bundesliga

Freiburgs Fußballerinnen verpflichten Schweizerin Csillag

22 Jahre alt, mit Tempo und Physis ausgestattet. So soll Nationalspielerin Aurélie Csillag dem Bundesliga-Team des SC Freiburg helfen.

15.05.2025

Transfer

Ex-Nationalspielerin Leonie Maier wechselt nach Hoffenheim

29.03.2023