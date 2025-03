Schwenningen erzwingt drittes Playoffspiel gegen Nürnberg

Villingen-Schwenningen (dpa) - Die Schwenninger Wild Wings haben in der ersten Playoffrunde der Deutschen Eishockey Liga gegen die Nürnberg Ice Tigers ausgeglichen und ein Entscheidungsspiel erzwungen. Nach dem 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)-Erfolg der Wild Wings kommt es am Donnerstag (19.30 Uhr/Magentasport) in Nürnberg zum Showdown um den Viertelfinaleinzug. Gegner ist dann ab Sonntag (19.00 Uhr/Magentasport) Hauptrundensieger ERC Ingolstadt.