Feuer in Mehrfamilienhaus

Schwere Brandstiftung - Polizei nimmt Verdächtigen fest

Nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus sitzt ein 41-Jähriger in U-Haft. Die Ermittler werfen ihm vor, das Feuer gelegt zu haben.

Der mutmaßliche Brandstifter sitzt in Untersuchungshaft. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Der mutmaßliche Brandstifter sitzt in Untersuchungshaft. (Symbolbild)

Albstadt (dpa/lsw) - Nach einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Albstadt (Zollernalbkreis) sitzt der mutmaßliche Brandstifter in Untersuchungshaft. Dem 41-Jährigen wird schwere Brandstiftung vorgeworfen, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. Er soll den Brand mit einem Feuerzeug verursacht haben. 

Das Feuer war am Mittwoch in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss ausgebrochen. Nach bisherigen Ermittlungen soll der Verdächtige den Brand in einem Mülleimer gelegt haben. Die Flammen griffen demnach auf das Inventar über. Zum Zeitpunkt des Feuers befanden sich keine Menschen in der Wohnung. Der Schaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.

Der Verdächtige, der nach Polizeiangaben ein Bekannter des Wohnungsbewohners sein soll, wurde am Freitag festgenommen. Wieso er das Feuer gelegt haben soll, war zunächst nicht bekannt.

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