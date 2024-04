Schwerer Verkehrsunfall mit zwölf Verletzten in Büttelborn

Büttelborn (dpa/lhe) - Bei einem schweren Unfall zwischen einem Kleintransporter mit Saisonarbeitern und einem Auto sind in Büttelborn (Kreis Groß-Gerau) zwölf Menschen verletzt worden. Eine 24-jährige Frau, die in dem Auto saß, wurde aufgrund von besonders schweren Verletzungen mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Den Angaben nach übersah der 34 Jahre alte Fahrer des Kleintransporters beim Abbiegen von einer Bundesstraße auf einen Feldweg einen entgegenkommenden Wagen, es kam zum Zusammenstoß.