Schwerer Verkehrsunfall: Sieben Verletzte, darunter Kinder

Pfrungen (dpa/lsw) - Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der L201B bei Pfrungen sind sieben Menschen verletzt worden, darunter fünf Kinder und Jugendliche. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei stieß der Wagen einer 40-Jährigen kurz vor dem Ortseingang in einer Kurve mit dem entgegenkommenden Auto einer 26-Jährigen zusammen. Die 40 Jahre alte Fahrerin soll schwere, aber keine lebensgefährlichen Verletzungen erlitten haben, so die Polizei.

Die fünf weiteren Insassen in ihrem Wagen, Kinder und Jugendliche aus einer Betreuungseinrichtung, seien leicht verletzt worden. Die 26 Jahre alte Fahrerin des entgegenkommenden Autos zog sich ebenfalls leichte Verletzungen zu.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Großeinsatz nach Unfall