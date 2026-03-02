Schwerer Verkehrsunfall und Vollsperrung bei Weinheim
Nach einem Crash mit mehreren Fahrzeugen steht der Verkehr bei Weinheim still. Was die Polizei zum aktuellen Stand sagt.
Weinheim (dpa/lsw) - Wegen eines schweren Unfalls mit mehreren Fahrzeugen sind Polizei und Rettungsdienst auf der vielbefahrenen Bundesstraße 38 in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) im Einsatz. Die Anzahl von Verletzten ist laut einem Polizeisprecher noch nicht bekannt.
Die B 38 sei in beide Richtungen voll gesperrt. Ortskundige Verkehrsteilnehmende wurden gebeten, den Bereich großräumig zu umfahren. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen.