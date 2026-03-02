Verkehrsunfall

Schwerer Verkehrsunfall und Vollsperrung bei Weinheim

Nach einem Crash mit mehreren Fahrzeugen steht der Verkehr bei Weinheim still. Was die Polizei zum aktuellen Stand sagt.

Ein schwerer Unfall beschäftigt Polizei und Rettungskräfte. (Symbolbild) Foto: Jens Kalaene/dpa
Ein schwerer Unfall beschäftigt Polizei und Rettungskräfte. (Symbolbild)

Weinheim (dpa/lsw) - Wegen eines schweren Unfalls mit mehreren Fahrzeugen sind Polizei und Rettungsdienst auf der vielbefahrenen Bundesstraße 38 in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) im Einsatz. Die Anzahl von Verletzten ist laut einem Polizeisprecher noch nicht bekannt.

Die B 38 sei in beide Richtungen voll gesperrt. Ortskundige Verkehrsteilnehmende wurden gebeten, den Bereich großräumig zu umfahren. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen.

