Schwerlasttransporter durchbricht Geländer: A3 gesperrt

Wiesbaden (dpa/lhe) - Ein 35 Meter langer Schwerlasttransporter hat in der Nacht auf Mittwoch auf der Autobahn 3 das Geländer einer Brücke durchbrochen und die Zugmaschine ist im Abhang in Baumkronen hängen geblieben. Die A3 war in der Folge zwischen Niedernhausen (Rheingau-Taunus-Kreis) und der Rastanlage Medenbach am Morgen noch gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Auch die darunterliegende Landstraße 3018 war nicht befahrbar, da Steine und Fahrzeugteile herabgefallen waren.