Schwerverletzter nach Motorradunfall
Ein Motorradfahrer rutscht bei Schotten in ein vorausfahrendes Auto – das hat schwere Folgen.
Schotten (dpa/lhe) - Ein 29-Jähriger hat bei einem Motorradunfall schwere Verletzungen erlitten, als er in ein vor ihm fahrendes Auto rutschte. Ein weiterer am Unfall beteiligter Motorradfahrer wurde leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.
Demnach fuhren zwei Motorradfahrer am Sonntag auf der Bundesstraße 276 von Schotten (Vogelsbergkreis) in Richtung Laubach: Ein 29-Jähriger fuhr hinter einem 33-jährigen Fahrer und berührte dessen Motorrad - laut Polizei aufgrund von Unachtsamkeit. Daraufhin stürzte der 29-Jährige, sein Motorrad rutschte in ein vorausfahrendes Auto. Bei der Kollision mit dem Auto verletzte sich der Mann so schwer, dass er mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der 33-jährige Motorradfahrer wurde leicht verletzt und ebenfalls in ein Krankenhaus gefahren.