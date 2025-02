Schwierige Rettung - «Müssen sehr behutsam vorgehen»

Stutensee (dpa/lsw) - Nach dem Einsturz eines Einfamilienhauses in Stutensee (Landkreis Karlsruhe) arbeiten sich die Rettungskräfte Stück für Stück an einen verschütteten Mann voran. Man arbeite mit Hochdruck, aber mit Bedacht. «Wie müssen behutsam vorgehen», betonte ein Polizeisprecher. Das in Teilen umgekippte Haus sei stark einsturzgefährdet. Im Einsatz ist ein spezielles Überwachungssystem des Technischen Hilfswerks, das Bewegungen im Millimeterbereich registriert, berichtete ein Sprecher der Feuerwehr.