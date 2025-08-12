Seit Freitag vermisst

Schwimmer im Neckar ertrunken

Zwei junge Männer gehen im Neckar schwimmen. Nur einer von ihnen kehrt zum Ufer zurück.

Trotz intensiver Suche konnte der Mann nicht mehr lebend gefunden werden. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Trotz intensiver Suche konnte der Mann nicht mehr lebend gefunden werden. (Symbolbild)
