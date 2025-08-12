Seit Freitag vermisst Schwimmer im Neckar ertrunken Zwei junge Männer gehen im Neckar schwimmen. Nur einer von ihnen kehrt zum Ufer zurück. 12.08.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Marijan Murat/dpa Trotz intensiver Suche konnte der Mann nicht mehr lebend gefunden werden. (Symbolbild) Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Bad Schönborn Suche beendet: Vermisster vom Philippsee gefunden Ein Mann wird bei der Polizei als vermisst gemeldet. Schließlich wird er lebend bei einem Bekannten gefunden. Die Umstände geben der Polizei Rätsel auf. 04.07.2025 Vermisstensuche Großeinsatz am Bodensee endet glimpflich – Mann kehrt zurück Boote und ein Hubschrauber suchen im Bodensee stundenlang nach einem vermeintlich vermissten Schwimmer. Doch es ist ganz anders, als es aussieht. 04.07.2025 Badeunfall Junger Mann geht vor Augen seiner Freunde im Bodensee unter Suchmaßnahmen blieben bisher erfolglos. Die Polizei geht davon aus, dass der 25-Jährige ertrunken ist. 29.06.2025 Notfälle Deutscher Tourist beim Baden auf Sardinien ertrunken Tragödie im Urlaub: Ein 60-jähriger Deutscher erlitt beim Baden im Meer auf Sardinien einen Kreislaufstillstand. Jede Hilfe kommt zu spät. 22.06.2024 Landkreis Karlsruhe Schwimmer in Badesee ertrunken 12.07.2023