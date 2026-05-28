Notfälle

Schwimmer vermisst: Großeinsatz am Baggersee in Babenhausen

An einem Baggersee in Babenhausen suchen Einsatzkräfte nach einem verschollenen Schwimmer. Sogar Drohnen, Taucher und ein Sonarboot kommen zum Einsatz.

Neben Tauchern wurden bei der Suche auch Drohnen und ein Sonarboot eingesetzt. (Symbolbild) Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa
Neben Tauchern wurden bei der Suche auch Drohnen und ein Sonarboot eingesetzt. (Symbolbild)

Babenhausen (dpa/lhe) - Großeinsatz an einem Baggersee im Landkreis Darmstadt-Dieburg: Passanten haben dort einen Schwimmer gemeldet, der untergegangen sein könnte. Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) suchten daraufhin am Mittwochabend den See in Babenhausen ab - zunächst jedoch ohne Erfolg, wie die Polizei mitteilte. Neben Tauchern kamen dabei auch Drohnen und ein Sonarboot zum Einsatz. Kräfte des Rettungsdienstes und der Polizei waren ebenfalls vor Ort. Die Suche soll am Donnerstag fortgesetzt werden.

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