Angebot in Freiburg

Schwimmkurse für Studierende nach tödlichem Badeunfall

Es wird wieder wärmer, die Temperaturen steuern auf den Sommer zu - und damit steigt auch das Risiko von Badeunfällen. In Freiburg will das Studierendenwerk gegensteuern und bietet Schwimmkurse an.

Schwimmkurs des Studierendenwerks im Eugen-Keidel-Bad. Die Nachfrage nach den Kursen ist hoch. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Schwimmkurs des Studierendenwerks im Eugen-Keidel-Bad. Die Nachfrage nach den Kursen ist hoch.

Freiburg (dpa/lsw) - Nach dem tödlichen Badeunfall eines internationalen Studenten in einem Freiburger See hat das Studierendenwerk Freiburg-Schwarzwald Schwimmkurse für Studierende ins Leben gerufen. Das Angebot stieß dem Studierendenwerk zufolge auf großes Interesse. 120 Teilnehmer lernen nun bis zum Sommer in verschiedenen Bädern in Freiburg schwimmen - die meisten von ihnen mit internationalem Hintergrund.

Badeunfälle verhindern

Der Geschäftsführer des Studierendenwerks, Clemens Metz, ist der Initiator des Angebots. Man sei tief bewegt davon gewesen, dass fehlende Schwimmfähigkeiten junge Menschen in lebensbedrohliche Situationen bringen, hieß es von Metz. Weil er das verhindern wolle, habe er das Kursangebot angeschoben. Metz selbst gibt einen Teil der Kurse. In Zusammenarbeit mit der Keidel Therme, den Regio Bädern sowie dem Amt für Migration und Integration wurden insgesamt 13 Kurse organisiert. Sie stehen allen Studierenden offen.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

«Es gibt Menschen, die können nicht Fahrradfahren. Es gibt Menschen, die können nicht schwimmen», so Metz. Gerade bei internationalen Studierenden sei es so, dass viele aus Ländern und Kulturen kommen, in denen Schwimmen nicht zum Alltag gehört und es dort daher nicht gelernt wird. «Insofern ist das überhaupt kein Grund, eine negative Perspektive darauf zu haben. Mit der Sicherheit im Wasser, das ist auch ganz schnell hergestellt», so Metz.

Unglücke im Sommer 2024 und 2025

Vergangenes Jahr war ein ausländischer Student im Flückigersee in Freiburg untergegangen und gestorben. Er soll Nichtschwimmer gewesen sein. Ein Jahr zuvor war ein 24-Jähriger im selben See ertrunken. Bekannte des jungen Mannes gaben der Polizei zufolge an, dass er nicht schwimmen konnte. Da seine Begleiter ebenfalls nicht schwimmen konnten, konnten sie ihn nicht retten.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Vorlesungsstart in Hessen: Wohnheime voll, Wartelisten lang
Studierendenwerke

Vorlesungsstart in Hessen: Wohnheime voll, Wartelisten lang

Mehr als 240.000 Studierende gibt es in Hessen. Sie alle benötigen ein Dach über dem Kopf für das Wintersemester. Doch wer ins Wohnheim möchte, der muss lange warten.

13.10.2025

Zum Semesterbeginn noch Tausende Studierende ohne Zimmer
Wohnheimplätze gesucht

Zum Semesterbeginn noch Tausende Studierende ohne Zimmer

In Hessens Wohnheimen fehlen tausende Plätze für Studierende. Besonders in Darmstadt sind die Wartelisten lang. In Frankfurt will der Asta übergangsweise mit einer Bettenbörse helfen.

13.10.2025

Tödlicher Unfall bei Schwimmkurs - Bademeister schuld?
Badeunfall

Tödlicher Unfall bei Schwimmkurs - Bademeister schuld?

Während eines Schwimmkurses verunglückt ein Fünfjähriger in Unterfranken und stirbt kurze Zeit später. Die Staatsanwaltschaft will nach langen Ermittlungen nun den Schuldigen gefunden haben.

12.12.2024

Hohe Mieten belasten Studierende und Azubis
Geringe Einkommen

Hohe Mieten belasten Studierende und Azubis

Studierende und Auszubildende müssen meist mit wenig Geld auskommen. Teuer wird es vor allem, wenn sie nicht mehr zu Hause leben. Ein Faktor geht besonders ins Geld.

28.08.2024

Kostenloser Schwimmkurs für 60 Kinder
Weinheim

Kostenloser Schwimmkurs für 60 Kinder

Franziska van Almsick Stiftung übernimmt die Kosten für das Angebot, das diese Woche im Strandbad Waidsee stattfindet.

17.08.2023