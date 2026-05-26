Erste Wetter-Bilanz

Schwitzen ohne Ende: bis zu 33,1 Grad im Südwesten

Ende Mai ist es hochsommerlich warm in weiten Teilen Deutschlands. Die ersten vorläufigen Höchstwerte liegen vor.

Am wärmsten war es in Bayern. Foto: Benjamin Westhoff/dpa
Am wärmsten war es in Bayern.

Offenbach/Ohlsbach (dpa) - Deutschland ist am Dienstag ordentlich ins Schwitzen gekommen - und auch im Südwesten stiegen die Temperaturen über die 30-Grad-Marke. In Ohlsbach im Ortenaukreis wurden laut vorläufigen Werten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) 33,1 Grad erreicht. 

Wie die Meteorologen mitteilten, war es im bundesweiten Vergleich nur im bayrischen Regensburg (34,0 Grad) und im saarländischen Neunkirchen-Wellesweiler (33,2 Grad) wärmer. Einen neuen Temperatur-Rekord für Mai gab es in Baden-Württemberg allerdings nicht.

Zumindest in den kommenden Tagen sollen die Temperaturen ähnliche Werte nicht mehr erreichen. Bereits am Mittwoch kühlt es sich laut DWD im Südwesten zunächst leicht, zum Wochenende auch etwas stärker ab.

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