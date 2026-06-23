Sechs Leichtverletzte bei Busunfall

Langenselbold (dpa/lhe) - Sechs Fahrgäste sind bei einem Unfall mit einem Linienbus und einem Transporter leicht verletzt worden. Der Unfall geschah laut Polizei am Nachmittag auf einer Landesstraße bei Langenselbold (Main-Kinzig-Kreis).

Laut Polizei war ein 29 Jahre alter Fahrer eines Sprinters zwischen dem Langenselbolder Bahnhof und Neuenhaßlau unterwegs, als sein Kastenwagen aus bislang ungeklärter Ursache offenbar auf die Gegenfahrbahn geriet. «Der Fahrer eines entgegenkommenden Linienbusses versuchte noch, durch ein Ausweichmanöver eine Kollision zu verhindern. Dennoch stießen beide Fahrzeuge zusammen», so die Polizei.

Bus hebt von der Fahrbahn ab

Infolge des Zusammenpralls sei der hintere Teil des Gelenkbusses ins Schlingern geraten, schildert die Polizei: «Der Bus schaukelte sich auf, hob nach bisherigen Erkenntnissen kurzzeitig leicht von der Fahrbahn ab und setzte anschließend wieder auf der Straße auf. Dabei zersprangen mehrere Fenster im Fahrgastbereich.»

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Durch die umherfliegenden Glassplitter und die Wucht des Aufpralls erlitten insgesamt sechs Fahrgäste leichte Verletzungen, darunter Schnitt- und Schürfwunden. Rettungskräfte versorgten die Betroffenen vor Ort und brachten fünf von ihnen anschließend in umliegende Krankenhäuser.