Sechs Menschen bei Verkehrsunfall verletzt

Hünfeld (dpa/lhe) - Sechs Menschen sind bei einem Verkehrsunfall nahe Hünfeld verletzt worden, einer von ihnen schwer. Alle Verletzten seien in Krankenhäuser gebracht worden, teilte das Polizeipräsidium in Fulda mit. Nach den bisherigen Ermittlungen hatte eine Frau am Donnerstagnachmittag beim Auffahren auf die Bundesstraße 27 dem Wagen eines 58-Jährigen die Vorfahrt genommen.