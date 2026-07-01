Landkreis Darmstadt-Dieburg

Sechsjähriger bei Unfall mit E-Scooter schwer verletzt

Ein Kind wird von einem Auto erfasst, der Fahrer hält trotzdem nicht an - und kehrt erst mit Verzögerung zur Unfallstelle zurück.

Ein Kind wurde bei dem Unfall in Babenhausen schwer verletzt. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Ein Kind wurde bei dem Unfall in Babenhausen schwer verletzt. (Symbolbild)

Babenhausen (dpa/lhe) - Ein sechs Jahre alter Junge ist in Babenhausen mit seinem E-Scooter von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war er am späten Abend auf der Straße unterwegs, als das Auto aus bislang ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet und das Kind erfasste.

Statt sofort anzuhalten, fuhr der Mann zunächst weiter. Wenig später hielt er jedoch in Sichtweite der Unfallstelle an und lief zu dem verletzten Jungen zurück.

Der Sechsjährige kam nach der Erstversorgung ins Krankenhaus. Er war laut Polizei nicht unbegleitet unterwegs gewesen, stand aber allein auf dem Roller. Nähere Angaben zum Hergang des Unfalls konnte die Polizei auf Nachfrage zunächst nicht machen.

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