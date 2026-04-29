Wolf

Sechster Wolf im Südwesten sesshaft

Ein weiterer Wolf ist im Südwesten sesshaft - damit streifen fünf Rüden und eine Wölfin durch die Wälder. Auf ein Rudel wird weiter gewartet.

Ein weiterer Wolf ist im Südwesten sesshaft. (Archivbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Ein weiterer Wolf ist im Südwesten sesshaft. (Archivbild)

Seewald (dpa) - Im Südwesten hat sich ein weiterer Wolf niedergelassen. Es handele sich um den Wolfsrüden mit der wissenschaftlichen Bezeichnung GW5057m, der im September 2025 erstmals im Landkreis Freudenstadt und danach noch mehrfach in dieser Region nachgewiesen wurde, teilte die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) mit. Damit gelte er als sesshaft. Erst Anfang April war eine Wölfin, eine sogenannte Fähe, im Enztal im Nordschwarzwald als sesshaft gemeldet und eine Paarbildung mit einem dort bereits ansässigen Rüden bestätigt worden. 

Damit halten sich nun sechs Wölfe in Baden-Württemberg dauerhaft auf - fünf männliche Tiere und eine Wölfin. Neben dem nun neu ansässigen Wolf GW5057m sind dies die Fähe GW4816f und ihr mutmaßlicher Partner GW852m sowie die drei weiteren männlichen Tiere mit der wissenschaftlichen Kennung GW2672m im Nordschwarzwald, GW1129m im Südschwarzwald und GW4389m auf der Ostbaar. 

Auf ein Rudel wartet der Südwesten weiterhin gespannt. Es gilt unter Experten als sehr wahrscheinlich, dass die Paarung zwischen der Fähe und dem Rüden GW852m geklappt hat. Dann könnten Wolfswelpen möglicherweise im Sommer bereits gesichtet werden.

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