Pferderennen

Seguro gewinnt Derby-Trial in Iffezheim

Top-Favorit Lommi verpasst auf der Galopprennbahn in Iffezheim den Sieg. Jubeln darf im Derby-Trial Jockey Benjamin Marie auf Hengst Seguro.

In Iffezheim steigt derzeit das traditionelle Frühjahrs-Meeting. (Archivbild) Foto: Uli Deck/dpa
In Iffezheim steigt derzeit das traditionelle Frühjahrs-Meeting. (Archivbild)

Iffezheim (dpa/lsw) - 11.200 Zuschauer haben am Samstag auf der Galopprennbahn in Iffezheim den Sieg des drei Jahre alten Hengstes Seguro im Japan Racing Association Derby-Trial erlebt. Unter Jockey Benjamin Marie gewann der von Andreas Suborics in Köln trainierte Hengst das mit 55.000 Euro dotierte Rennen nach 2000 Metern gegen den überraschend stark laufenden Yakomo (Sibylle Vogt). Dritter wurde mit Waladares (Rene Piechulek) ein weiterer Außenseiter, der Top-Favorit Lommi wurde nur Vierter.

Seguro steht im Besitz des Stalles Simply Red von Thomas Schäffer und Familie aus Rastatt, Schäffer ist auch der Züchter des Siegers. «Mein erster Sieg in einem solchen Gruppe-Rennen seit ich vor 45 Jahren in diesen Sport eingestiegen bin», sagte Schäffer überwältigt.

Für das Deutsche Derby am ersten Juli-Sonntag in Hamburg, für das das Derby-Trial ein Test war, besitzt Seguro im Gegensatz zu den Platzierten keine Nennung. Der Hengst soll als Hauptziel eines der wichtigsten deutschen Rennen Ende Juli in München ansteuern.

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