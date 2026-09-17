2. Fußball-Bundesliga

«Sehr erfreuliche» Masouras-Nachrichten beim 1. FC Nürnberg

Miroslav Klose kann vor dem Auswärtsspiel des 1. FC Nürnberg in Karlsruhe ein positives Update bei einem seiner Profis geben. Neuzugang Masouras ist wieder gesund und zurück im Training.

Beim Spiel gegen Hannover jubelten die Nürnberger Profis nach dem ersten Tor mit dem Trikot von Ioannis Masouras. (Archivbild) Foto: Daniel Karmann/dpa
Beim Spiel gegen Hannover jubelten die Nürnberger Profis nach dem ersten Tor mit dem Trikot von Ioannis Masouras. (Archivbild)

Nürnberg (dpa/lby) - Trainer Miroslav Klose kann vor dem Auswärtsspiel des 1. FC Nürnberg beim Karlsruher SC mit «sehr erfreulichen Nachrichten» aufwarten. Neuzugang Ioannis Masouras ist nach seinem plötzlichen Ausfall beim jüngsten Heimsieg gegen Hannover 96 beim Tabellenzweiten der 2. Fußball-Bundesliga wieder zurück im Mannschaftstraining.

«Er hat heute mit uns mittrainiert. Er war jetzt eine Woche raus», berichtete Klose in der Pressekonferenz vor dem Spiel an diesem Samstag (13.00 Uhr). Der 30 Jahre alte Grieche hatte vor einer Woche beim 2:1 gegen Hannover kurzfristig im Kader gefehlt. Der Verein sprach zunächst von einem «nächtlichem Unwohlsein». Später war von einem nicht näher definierten Infektgeschehen die Rede. Masouras musste am Spieltag im Krankenhaus untersucht werden. Er erlebte das Ende des Spiels aber dann im Stadion mit.

«Wir wollten auf Nummer sicher gehen»

Es folgten in dieser Woche weitere Untersuchungen. Die seien am Mittwoch abgeschlossen worden. «Wir wollten auf Nummer sicher gehen. Die Ärzte haben ihn freigegeben für das Training. Das freut uns sehr», sagte Klose. Ob der Verteidiger schon in Karlsruhe wieder zum Aufgebot gehört, ließ der Nürnberger Chefcoach zwei Tage vor der Partie noch offen. 

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Nach positiven Medizinb-Checks wieder im Training: Ioannis Masouras. (Archivbild) Foto: Daniel Karmann/dpa
Nach positiven Medizinb-Checks wieder im Training: Ioannis Masouras. (Archivbild)

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