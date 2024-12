Seit 2022 mussten fast 1.200 Straftäter Hessen verlassen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Zwischen Anfang 2022 und Ende August diesen Jahres haben 1.177 ausländische Straftäter Hessen verlassen. Sie seien in ihre Herkunftsländer oder in Drittstaaten abgeschoben worden, freiwillig ausgereist oder hätten Deutschland auf Grundlage der Dublin-Verordnung verlassen, hieß es von Innenminister Roman Poseck (CDU). Die FDP hatte eine Anfrage an sein Ministerium zu den Auswirkungen des sogenannten Rückführungsverbesserungsgesetzes gestellt.