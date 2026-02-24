Verkehr

Sekundenschlaf: Unfall auf Gegenfahrbahn

Ein Transporter gerät nach Sekundenschlaf auf die Gegenfahrbahn – dank eines Ausweichmanövers bleibt es beim Blechschaden. Die Polizei ermittelt nun gegen den Fahrer.

Die Polizei ermittelt gegen den Fahrer des Transportes wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Die Polizei ermittelt gegen den Fahrer des Transportes wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. (Symbolbild)

Börtlingen (dpa/lsw) - Wegen eines Sekundenschlafs ist ein 61 Jahre alter Mann mit seinem Transporter auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei sagte der Mann am Montagnachmittag am Unfallort in Börtlingen (Kreis Göppingen), er habe wegen des Ramadan-Fastens einen Sekundenschlaf erlitten. 

Das Fahrzeug des Mannes stieß seitlich mit dem Wagen eines ebenfalls 61 Jahre alten Fahrers zusammen. Dieser habe durch ein Ausweichmanöver Schlimmeres verhindern können, teilte die Polizei mit. 

Verletzt wurde niemand. Den Schaden schätzen die Ermittler auf rund 3.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun gegen den Fahrer des Transportes wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. 

Der Ramadan ist für Muslime ein traditioneller Fastenmonat. Während des Ramadans verzichten gläubige Muslime von der Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang unter anderem auf Essen und Trinken. Abends kommen viele zu einem größeren Mahl zusammen.

