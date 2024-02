Senckenberg-Gesellschaft informiert über Wolfsforschung

Gelnhausen (dpa/lhe) - Das Zentrum für Wildtiergenetik in Gelnhausen (Main-Kinzig-Kreis) informiert an diesem Mittwoch (10.00 Uhr) über seine Arbeit, die vor allem wegen der Identifizierung von Wölfen immer wieder im Blickpunkt steht. Das Zentrum, das zur Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung gehört, will dabei unter anderem erläutern, wie Wolfsproben untersucht werden und welche generellen Methoden in der Wildtiergenetik eingesetzt werden.