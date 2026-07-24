Senior bedroht Lkw-Fahrer auf Bauernhof mit Gewehr
Zahlreiche Polizisten umstellen einen Bauernhof im Allgäu. Was war geschehen?
Wolfertschwenden (dpa) - Mit einem Luftgewehr hat ein 79 Jahre alter Bauer einen Lastwagenfahrer im Allgäu bedroht und einen großen Polizeieinsatz ausgelöst. Der 38 Jahre alte Fahrer habe Waren auf dem Hof in Wolfertschwenden für den Senior anliefern sollen, wie die Polizei mitteilte. Dabei gerieten die beiden in Streit und der 79-Jährige holte ein Gewehr aus dem Wohnhaus.
Polizisten umstellten das Haus. Per Telefon konnten die Beamten den 79-Jährigen dazu bewegen, das Haus ohne die Waffe zu verlassen. Er wurde festgenommen, ohne Widerstand zu leisten. Verletzt wurde niemand.
Eine Gefahr für andere Menschen habe laut Polizei zu keinem Zeitpunkt bestanden. Der Senior wohnte auf dem landwirtschaftlichen Anwesen alleine. Nun wird gegen den Mann unter anderem wegen Bedrohung ermittelt. Zudem klären die Beamten, ob der Beschuldigte eine Erlaubnis für die Waffe hatte.