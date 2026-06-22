Senior stürzt Steilhang in Weinberg hinab

Stuttgart (dpa/lsw) - Ein Senior ist in den Stuttgarter Weinbergen einen steilen Hang hinabgestürzt und ins Krankenhaus gekommen. Feuerwehrleute holten den Mann mit einer Schleifkorbtrage aus dem Hang, wie die Feuerwehr mitteilte. Der 78-Jährige war demnach mit seinem Auto in die Weinberge gefahren, hatte es abgestellt und war ausgestiegen. Danach setzte sich das Auto selbstständig in Bewegung und rollte in ein Gebüsch. Dabei stürzte der Mann - wie genau, konnte ein Sprecher der Feuerwehr zunächst nicht sagen. Polizisten fanden den Senior wenig später.