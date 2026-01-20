Bild
Notfall

Kleidung fängt beim Holzverbrennen Feuer - Senior stirbt

Ein Mann will im Hohenlohekreis an einer Feuerstelle Holz verbrennen. Doch dabei gerät wohl seine Kleidung in Brand. Angehörige finden den Mann schwer verletzt.

Mit schweren Brandverletzungen ist ein Mann ins Krankenhaus gekommen und gestorben. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Mit schweren Brandverletzungen ist ein Mann ins Krankenhaus gekommen und gestorben. (Symbolbild)

Pfedelbach (dpa/lsw) - Ein Senior hat sich in Pfedelbach (Hohenlohekreis) beim Holzverbrennen tödliche Verletzungen zugezogen und ist gestorben. Polizeiangaben zufolge fanden Angehörige den schwer verletzten 84-Jährigen bei der Feuerstelle liegend. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik, wo er in der Nacht seinen Verletzungen erlag. Die Polizei geht davon aus, dass die Kleidung des Mannes Feuer fing, als er am Montag an der Feuerstelle Holz und andere Gegenstände verbrannte. Hinweise auf ein Fremdverschulden am Tod des Mannes gebe es nicht.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Senior gerät in Gegenverkehr - vier Verletzte
Polizei

Senior gerät in Gegenverkehr - vier Verletzte

Fahrzeuge warten an einer Ampel. Ein 80 Jahre alter Autofahrer erkennt das wohl zu spät - und macht eine folgenschwere Lenkbewegung.

14.05.2025

Weinheimer Feuerwehr: Einsätze und Tipps für Gartenfeuer
Weinheim

Weinheimer Feuerwehr: Einsätze und Tipps für Gartenfeuer

Mehrere Einsätze der Feuerwehr Weinheim am Samstag. Erfahren Sie, wie Sie Gartenfeuer sicher betreiben und welche Abstände und Regeln zu beachten sind.

09.06.2024

Hohenlohekreis

Fahrerflucht nach Unfall: Senior schwer verletzt

30.04.2023

Energie

Zu schade zum Verbrennen - Der Kampf ums Holz

Holz ist ein vielfältiger Rohstoff. Im Zeichen der Energiekrise wird ein wachsender Anteil verbrannt, statt zu Möbeln, Parkett, Bauholz oder textilen Fasern verarbeitet zu werden.

14.04.2023

Unfall

Medizinischer Notfall: Senior stirbt nach Unfall

27.03.2023