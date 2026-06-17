Senior wird von Lastwagen erfasst und stirbt

Öhringen (dpa/lsw) - Ein Senior ist in Öhringen (Hohenlohekreis) von einem Lastwagen erfasst und tödlich verletzt worden. Der 82 Jahre alte Mann habe am Vormittag mit einem Rollator eine Straße überquert, teilte die Polizei mit. Ein Fußgängerüberweg befinde sich an der Stelle nicht, so ein Polizeisprecher.