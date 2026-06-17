Senior wird von Lastwagen erfasst und stirbt
Ein Mann überquert in Öhringen mit einem Rollator eine Straße. Dann kommt es zum folgenschweren Unfall.
Öhringen (dpa/lsw) - Ein Senior ist in Öhringen (Hohenlohekreis) von einem Lastwagen erfasst und tödlich verletzt worden. Der 82 Jahre alte Mann habe am Vormittag mit einem Rollator eine Straße überquert, teilte die Polizei mit. Ein Fußgängerüberweg befinde sich an der Stelle nicht, so ein Polizeisprecher.
Warum genau er von dem Lastwagen erfasst wurde, müsse ermittelt werden. Dessen Fahrer hatte nach ersten Erkenntnissen an einer roten Ampel gehalten, war beim Grünzeichen losgefahren und hatte den Senior möglicherweise übersehen.