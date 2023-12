Seniorenheim zweimal überfallen: 26-Jähriger vor Gericht

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Weil er innerhalb von nur zwei Tagen dasselbe Seniorenwohnheim gleich zweimal überfallen haben soll, hat sich von diesem Dienstag an (9.30 Uhr) ein 26 Jahre alter Mann vor dem Landgericht Frankfurt zu verantworten. Die Anklage legt ihm Raub und Computerbetrug zur Last. Demnach soll er im Mai vergangenen Jahres in Frankfurt zunächst einen 84 Jahre alten Bewohner misshandelt und ihm 220 Euro Bargeld abgenommen haben. Nur einen Tag später wurde der Rentner laut Anklage erneut Opfer des Räubers, der diesmal die EC-Karte erbeutete und sie im Anschluss 14-mal eingesetzt haben soll. Der Schaden belief sich auf 2400 Euro. Die Strafkammer hat für den Prozess mehrere Verhandlungstage angesetzt.