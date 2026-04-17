Baden-Baden

Seniorin ruft wegen «riesiger» Spinne die Polizei

Was tun, wenn Hilfe bei einer Spinne gebraucht wird, aber niemand erreichbar ist? In Baden-Baden sorgte ein Anruf einer Seniorin für einen ungewöhnlichen Polizeieinsatz.

Die Polizei hat die Spinne unbeschadet nach draußen gebracht. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Polizei hat die Spinne unbeschadet nach draußen gebracht. (Symbolbild)

Baden-Baden (dpa/lsw) -  Eine 92-jährige Bewohnerin einer Seniorenwohnanlage in Baden-Baden hat wegen einer «riesigen» Spinne die Polizei gerufen. Sie habe bei ihrer Rezeption niemanden erreicht und deshalb den Notruf gewählt, wie die Polizei mitteilte. Die angerückten Beamten konnten das Tier an der Wand ausfindig machen. Es habe sich um eine gewöhnliche Spinne gehandelt, die außer Reichweite der Seniorin war. Die Beamten brachten das Tier unbeschadet nach draußen. Die verängstigte Bewohnerin war nach dem Einsatz am Dienstag wieder glücklich.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mensch angeblich mit Waffe an Klinik gesehen: Polizeieinsatz
Klinikum Friedrichshafen

Mensch angeblich mit Waffe an Klinik gesehen: Polizeieinsatz

Die Polizei erhält einen Anruf wegen einer Person, die auf einem Klinikgelände eine Waffe tragen soll. Streifenwagen suchen die Gegend ab.

25.07.2025

Nosferatu-Spinne inzwischen bundesweit verbreitet
Invasive Art

Nosferatu-Spinne inzwischen bundesweit verbreitet

2005 wurde sie erstmals hierzulande registriert - inzwischen ist die Nosferatu-Spinne bundesweit verbreitet. Die aus dem Mittelmeerraum stammende Art ist in gleich mehrfacher Hinsicht ungewöhnlich.

02.09.2024

Kriminalität

Polizeieinsatz nach Drohung gegen Magdeburger Gesamtschule

An einer Magdeburger Gesamtschule ruft eine Drohung die Polizei auf den Plan. Die Entwarnung kommt schnell. Zu den Hintergründen des Vorfalls hält die Behörde sich weitgehend bedeckt.

07.03.2024

Kriminalität

Polizeieinsatz an Bremer Schule nach anonymem Anruf beendet

Es habe einen anonymen Anruf mit einer möglichen Bedrohung gegeben, teilte die Polizei mit. Die Schülerinnen und Schüler müssen das Gebäude verlassen. Hinweise auf eine akute Gefahr gab es nicht, heißt es nun.

19.01.2024

Notfälle

Vierjährige ruft per Video-Anruf Hilfe für bewusstlose Oma

Plötzlich fiel die 59-jährige Frau bewusstlos zu Boden. Aber ihre kleine Enkelin wusste genau, was zu tun ist.

20.07.2023