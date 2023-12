Seniorin schlägt junge Taschendiebe mit Schirm in die Flucht

Bad Nauheim (dpa/lhe) - Mit einem Regenschirm hat eine Seniorin in Bad Nauheim (Wetteraukreis) zwei junge Taschendiebe in die Flucht geschlagen. Die Heranwachsenden hatten am Dienstag zwei Frauen im Alter von 81 und 82 Jahren bei ihrem Spaziergang im Kurpark mit einem Messer bedroht, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Anstatt wie gefordert ihre Handtaschen herauszugeben, habe eine der Frauen einem Angreifer mit ihrem Regenschirm gedroht. Die Jungen seien daraufhin davongelaufen. Laut Einschätzung der beiden Seniorinnen waren die Angreifer etwa 10 bis 13 Jahre alt. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen.